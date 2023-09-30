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Fenerbahçe galibiyet serisiyle Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, Avrupa takımları arasında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe galibiyet serisiyle Avrupa'nın zirvesinde

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, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı 13 maçı da kazanan Fenerbahçe'ye Avrupa'nın büyük liglerinde yaklaşabilen yok.

Sarı-Lacivertliler 13 maçlık serisiyle Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Inter gibi takımları geçmiş durumda.

İşte Avrupa'da bu alandaki en iyi 10 takım:

10- Inter: 7 maç, 5 galibiyet

9- Bayer Leverkusen: 7 maç, 6 galibiyet

8- Bayern Münih: 8 maç, 6 galibiyet

7- Liverpool: 8 maç, 7 galibiyet

6- Real Madrid: 8 maç, 7 galibiyet

5- Manchester City: 10 maç, 7 galibiyet

4- Porto: 8 maç, 7 galibiyet

3- Barcelona: 9 maç, 7 galibiyet

2- PSV: 12 maç, 10 galibiyet

1- Fenerbahçe: 13 maç, 13 galibiyet

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