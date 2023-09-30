Fenerbahçe galibiyet serisiyle Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı 13 maçı da kazanan Fenerbahçe'ye Avrupa'nın büyük liglerinde yaklaşabilen yok.



Sarı-Lacivertliler 13 maçlık serisiyle Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Inter gibi takımları geçmiş durumda.



İşte Avrupa'da bu alandaki en iyi 10 takım:



10- Inter: 7 maç, 5 galibiyet



9- Bayer Leverkusen: 7 maç, 6 galibiyet



8- Bayern Münih: 8 maç, 6 galibiyet



7- Liverpool: 8 maç, 7 galibiyet



6- Real Madrid: 8 maç, 7 galibiyet



5- Manchester City: 10 maç, 7 galibiyet



4- Porto: 8 maç, 7 galibiyet



3- Barcelona: 9 maç, 7 galibiyet



2- PSV: 12 maç, 10 galibiyet



1- Fenerbahçe: 13 maç, 13 galibiyet