Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, üst üste üçüncü galibiyetin peşinde.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
Ligde oynadığını son 8 maçta yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, 50 puanla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
6 EKSİK VAR
Tedavileri süren Becao, Crespo ve Zajc'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Djiku ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.
Transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydın'ın da kadroda olması beklenmiyor.
Ligde 4 maçtır yenilmeyen Gaziantep 21 puanla 14. basamakta. Milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi
İsmail-Fred
Cengiz-Szymanski-Tadic
Dzeko
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