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Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında: Muhtemel 11

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, üst üste üçüncü galibiyetin peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

Ligde oynadığını son 8 maçta yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, 50 puanla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

6 EKSİK VAR

Tedavileri süren Becao, Crespo ve Zajc'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Djiku ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

Transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydın'ın da kadroda olması beklenmiyor.

Ligde 4 maçtır yenilmeyen Gaziantep 21 puanla 14. basamakta. Milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic

Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi

İsmail-Fred

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

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