Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, üst üste üçüncü galibiyetin peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.



Ligde oynadığını son 8 maçta yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, 50 puanla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



6 EKSİK VAR

Tedavileri süren Becao, Crespo ve Zajc'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Djiku ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.



Transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydın'ın da kadroda olması beklenmiyor.



Ligde 4 maçtır yenilmeyen Gaziantep 21 puanla 14. basamakta. Milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.