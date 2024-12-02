Fenerbahçe - Gaziantep FK (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
89. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
87. DAKİKA - SARI KART
Mert Müldür ve Bruno Viana yaşanan olayların ardından sarı kart gördü.
86. DAKİKA - SAHA KARIŞTI!
İki takımın oyuncuları arasında Fenerbahçe yedek kulübesi önünde bir gerginlik çıktı. Oyun bir süreliğine durdu.
78. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun golüyle 2-1 öne geçti.
66. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerine Szymanski, En-Nesyri yerine Dzeko oyuna dahil oldu.
57. DAKİKA - DİREKTEN DIŞARIYA
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Dioudis'in çelmesiyle direğe çarptı ve kornere çıktı.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
42. DAKİKA - GOL
Gaziantep, Okereke'nin golüyle skora denge sağladı.
30. DAKİKA
Maçın ilk 30 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam etti.
3. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Gaziantep'in santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Ligde üst üste 5 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, zirvede Eyüpspor engeline takılan Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmak istemiyor.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Gaziantep: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan
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