Fenerbahçe - Gaziantep FK (Canlı anlatım)

İki takımın oyuncuları arasında Fenerbahçe yedek kulübesi önünde bir gerginlik çıktı. Oyun bir süreliğine durdu.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerine Szymanski, En-Nesyri yerine Dzeko oyuna dahil oldu.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.