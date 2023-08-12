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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 1. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde kazanmak ve lige moralli başlamak istiyor. Heyecan dolu maç öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol 'in 1. haftasında , sahasında FK ile karşı karşıya gelecek ve yeni sezona merhaba diyecek. Dzeko, Tadic, Szymanski, Ryan Kent gibi birçok transfere imza atan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

İsmail Kartal'ın ekibi son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

GAZİANTEP FK 4 ŞUBAT'TAN BERİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

FENERBAHÇE TAM 9 İSİMLE ANLAŞMAYA VARDI

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak dün Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'in transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşıldığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.

İKİ TAKIMIN KARŞILAŞMALARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

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