Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçını kazanmak için sahaya olacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü oynanacak. Mücadele 21.45'te başlayacak.



Karşılaşma Bein Sport 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



1. hafta programı:



11 Ağustos Cuma:



21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



12 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 Tümosan Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)



13 Ağustos Pazar:



19.15 Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)



21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)



21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)



14 Ağustos Pazartesi:



21.00 Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir (Kırbıyık Holding)



21.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

