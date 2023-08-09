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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig heyecanı başlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon yoluna İsmail Kartal ile devam edecek olan Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK ile oynayacağı ilk maçı kazanarak lige moralli başlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig heyecanı başlıyor

Trendyol 1. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçını kazanmak için sahaya olacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı 13 Ağustos Pazar günü oynanacak. Mücadele 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Bein Sport 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig heyecanı başlıyor - 1

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Tümosan Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

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