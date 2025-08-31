Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası ilk sınavına Süper Lig'de çıkacak. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.



Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.



1 maçı eksik olan Fenerbahçe, ligde çıktığı iki maçta deplasmanda Göztepe'yle 0-0 berabere kalırken sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti.



Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran ile sakatlıkları süren Semedo, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok.