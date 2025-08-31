Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında: İlk 11'de sürpriz
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ardından ilk kez sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası ilk sınavına Süper Lig'de çıkacak. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
1 maçı eksik olan Fenerbahçe, ligde çıktığı iki maçta deplasmanda Göztepe'yle 0-0 berabere kalırken sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti.
Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran ile sakatlıkları süren Semedo, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Moussa, Samed, Göktan, Traore, Metehan, Koita.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Talisca, Nene, En-Nesyri.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUANI YOK
4 sezon aranın ardından Süper Lig'e dönen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği oynadığı 3 maçtan da puan çıkaramadı.
