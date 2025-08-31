Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı 3 golle aldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni yenerek milli araya moralli girdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorgeles Nene ile 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 64. dakikada Goutas'tan geldi.
Bu skorun ardından 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise son basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, milli ara sonrası 5. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Rizespor deplasmanına çıkacak.
GENÇLERBİRLİĞİ 1-3 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
2' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yerden ortasına Talisca hareketlendi ancak kaleci Gökhan, son anda araya girdi.
14' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Nene, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
19' Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltmeye çok yaklaştı! Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
31' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Hızlı hücum fırsatında sağ kanatta topla buluşan ve rakibini çalımlayan Nene'nin içeriye çevirdiği topu En-Nesyri ile buluşturdu. Faslı futbolcunun penaltı noktasından tek vuruşu auta gitti.
35' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Çağlar Söyüncü'nün pasıyla sol kanatta çizgiye kadar inen Archie Brown'ın ortasını Youssef En-Nesyri tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
40' GOL! Feenerbahçe skoru 3-0'a getirdi! 2. golden sonra ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerin sağ kanttan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Edson Alvarez tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak, Gençlerbirliği savunmasından sekti. Kalenin soluna açılan topu En-Nesyri tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
51' Fenerbahçe 4. gole yaklaştı! Sarı-lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında En-Nesyri'nin yerden çevirdiği topu yay üzerinden tamamlamak isteyen Talisca'nın hamlesi yetersiz oldu ve Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.
51' Fenerbahçe bir kez daha golle burun buruna geldi! Organize gelişen hızlı hücumda Nene'nin pasıyla ceza sahasına giren Brown'ın şutu az farkla auta gitti.
58' Fenerbahçe'de Brown ve Fred yerine Oosterwolde ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.
64' GOL! Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi! Kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Goutas'ın şutu ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.
67' Fenerbahçe'de Talisca ile Oğuz'un yerine Szymanski ve Mert Müldür oyunda.
GÖLE'DEN TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK
Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.
Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.
Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.
YENİLER İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.
West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.
İRFAN CAN VE LIVAKOVIC LİGDE İLK KEZ 11'DE
Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.
İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.
FENERBAHÇE TARAFTARINA EK KONTENJAN
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi.
Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu.
İKİ TAKIM SAHAYA BERABER ÇIKTI
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.
STADYUM, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Stada gelen taraftarlar, Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı.
Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Gençlerbirliği
- Fenerbahçe