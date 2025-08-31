Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe 'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorgeles Nene ile 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 64. dakikada Goutas'tan geldi. Bu skorun ardından 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Gençlerbirliği ise son basamakta yer buldu. Fenerbahçe, milli ara sonrası 5. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

GÖLE'DEN TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.



Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.



Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.



YENİLER İLK 11'DE BAŞLADI



Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.



West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.



İRFAN CAN VE LIVAKOVIC LİGDE İLK KEZ 11'DE



Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.



İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.



FENERBAHÇE TARAFTARINA EK KONTENJAN



Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi.



Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu.



İKİ TAKIM SAHAYA BERABER ÇIKTI



Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.



STADYUM, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI



Stada gelen taraftarlar, Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı.



Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.