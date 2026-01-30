Fenerbahçe getirmek için her şeyi yapıyor, Osimhen'le tartışan yıldız için Devin Özek İtalya'da

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı.

Yönetim, Kante için El-İttihad'a 4 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı, cevap bekliyor.

Kişisel şartlarda anlaşma sağlanan Fransız yıldız Suudi'lerin yeni kontrat teklifini reddetti ve ayrılmak istediğini iletti.



ADEMOLA LOOKMAN: 45 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, Ademola Lookman için de yeniden temaslara başladı. Sportif Direktör Devin Özek, Atalanta ile görüşmek için İtalya'ya gitti.

Pazarlık masasına 45 milyon euroluk bonservis talebiyle ile oturan İtalyan ekibi, beklentisini düşürmeye hazır.



OSİMHEN'LE TARTIŞMIŞLARDI



Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelmişti. FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşanmıştı.



Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekmişti.



Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürümüştü.