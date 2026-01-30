Fenerbahçe getirmek için her şeyi yapıyor, Osimhen'le tartışan yıldız için Devin Özek İtalya'da
30.01.2026 10:49
Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı lacivertliler, orta saha ve santrfor takviyesi için görüşmeler yaparken, sürpriz bir ayrılık da yaşayabilir.
Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı.
Yönetim, Kante için El-İttihad'a 4 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı, cevap bekliyor.
Kişisel şartlarda anlaşma sağlanan Fransız yıldız Suudi'lerin yeni kontrat teklifini reddetti ve ayrılmak istediğini iletti.
ADEMOLA LOOKMAN: 45 MİLYON EURO
Sarı lacivertliler, Ademola Lookman için de yeniden temaslara başladı. Sportif Direktör Devin Özek, Atalanta ile görüşmek için İtalya'ya gitti.
Pazarlık masasına 45 milyon euroluk bonservis talebiyle ile oturan İtalyan ekibi, beklentisini düşürmeye hazır.
OSİMHEN'LE TARTIŞMIŞLARDI
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelmişti. FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasında tartışma yaşanmıştı.
Gelişen atakta müsait pozisyonda olan Osimhen'i görmeyen ve fırsatı da değerlendiremeyen Lookman, yıldız golcünün tepkisini çekmişti.
Pozisyon sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Osimhen, öfkeyle Lookman'ın üzerine yürümüştü.
Duran ve Musaba
BU KEZ DURAN'A TALİP OLDULAR
İtalya'daki tek görüşme Lookman için değil.
En-Nesyri'yi ikna edemeyen Juventus, Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Duran'a talip oldu. İtalyan devi, Duran'ın mevcut kiralık sözleşmesinin hemen sonlandırılması için sarı lacivertliler ile görüşmelere başladı. Duran da kulübün vereceği karara saygı duyacağını iletti.
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, temaslarını Fransa'da sürdürdü. Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Sidiki Chérif için kulübü Angers ile temas kurdu. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakarken, Fransız ekibiyle pazarlıklar sürüyor.
Fenerbahçe ara transferde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlamış, Szymański ve Cenk Tosun'u bonservisiyle İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz ise kiralık olarak göndermişti.