Fenerbahçe görüşmelere başladı: Yıldız futbolcunun ismi ilk kez ortaya çıktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için yeni yapılanmaya giden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Sarı - lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek; Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Jhon Duran transferini bitirmek için Kolombiya'ya giderken, Brezilya basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. PORTO'DA KARAR VERİLDİ



ESPN Brezilya'nın haberine göre Kulüpler Dünya Kupası'nda beklentilerin altında bir grafik çizen Porto, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için harekete geçti.

PEPE SATIŞ LİSTESİNDE Yapılacak transferler için kaynak arayışına giren Portekiz ekibinin, takımındaki birkaç isimle yollarını ayırmasının beklendiği ve bu futbolculardan birinin Pepe olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN DÖRT TALİP Haberin devamında Brezilyalı futbolcu için Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley'nin devrede olduğu ifade edildi. FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI



Ayrıca haberde Türkiye'nin en zengin kulüplerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'nin, Pepe ve menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.



KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Brezilya'dan da tekliflerin olduğu ancak Pepe'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

PORTO PERFORMANSI Porto'ya 1 Temmuz 2021 tarihinde Gremio'dan 15.4 milyon euro bedelle transfer olan Pepe, Portekiz devinde çıktığı 192 maçta 25 gol - 30 asistlik bir performans sergiledi. Öte yandan Pepe'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.