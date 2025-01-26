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Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Göztepe'yi evinde 3-2 mağlup etti.

90+1. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Szymanski'nin yerine Mert Hakan oyunda.

88. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

82. DAKİKA - GOL

Göztepe, Miroshi'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

69. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de Filip Kostic sarı kart gördü.

55. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

53. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 2-1 öne geçti.

46. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle skora denge sağladı.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Yusuf Akçiçek'in yerine Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic oyuna girdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

25. DAKİKA - GOL

Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

22. DAKİKA - SARI KART

Göztepe'de Miroshi sarı kart gördü.

CANLI ANLATIM

Mücadele Göztepe'nin santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor .

4 İSİM YOK
 
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra, sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ve yeni transfer Diego Carlos ise teknik direktör Mourinho'dan şans bekleyecek.

İLK 11

: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

Göztepe: Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

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