Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Yusuf Akçiçek'in yerine Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic oyuna girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor .

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Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra, sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde kadroda olmayacak.



Takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ve yeni transfer Diego Carlos ise teknik direktör Mourinho'dan şans bekleyecek.

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Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri



Göztepe: Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

