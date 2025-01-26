Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, Göztepe'yi evinde 3-2 mağlup etti.
90+1. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Szymanski'nin yerine Mert Hakan oyunda.
88. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.
82. DAKİKA - GOL
Göztepe, Miroshi'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.
69. DAKİKA - SARI KART
Fenerbahçe'de Filip Kostic sarı kart gördü.
55. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
53. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin kafa golüyle 2-1 öne geçti.
46. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle skora denge sağladı.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Yusuf Akçiçek'in yerine Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic oyuna girdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
25. DAKİKA - GOL
Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
22. DAKİKA - SARI KART
Göztepe'de Miroshi sarı kart gördü.
CANLI ANLATIM
Mücadele Göztepe'nin santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor .
4 İSİM YOK
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra, sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde kadroda olmayacak.
Takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ve yeni transfer Diego Carlos ise teknik direktör Mourinho'dan şans bekleyecek.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri
Göztepe: Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo
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