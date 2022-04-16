Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması: Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, çıkışını sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada kazandığı bir yan topta öne geçti. Hücum yönünün sağından Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'le golü bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.



İkinci yarıda da rakibine skor şansı vermeyen Fenerbahçe, 83. dakikada 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'in penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü.