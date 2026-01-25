Fenerbahçe, Göztepe karşısında Kadıköy'de iki puan bıraktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Göztepe ile berabere kaldı ve zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 16. dakikada Dorgeles Nene ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Göztepe, 24. dakikada Janderson'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 43 puanla ikinci sırada yer aldı. Üç maç aradan sonra puan kaybeden Göztepe ise 36 puanla dördüncü basamakta yer buldu.
Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
Fenerbahçeli Asensio ve Göztepeli Guilherme'nin ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 1-1 GÖZTEPE
1' Maç başladı.
3' Göztepe'de Godoi, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
5' Fenerbahçe'de Yiğit Efe, Cherni'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
16' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sol kanatta topla buluşan Anthony Musaba'nın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Dorgeles Nene tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
18' DİREK! Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'nun orta alanda kaptığı top sonrası hızlı hücuma kalktı. İspanyol futbolcu, ara pasıyla Dorgeles Nene'yi buluşturdu. Topla birlikte hareketlenen Nene, sol kanattan ceza sahasına giren Musaba'ya pasını aktardı. Hollandalı futbolcunun tek vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
24' GOL! Göztepe eşitliği yakaladı! Yiğit Efe'nin pas hatasıyla hızlı hücuma kalkan sarı-kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan'ın içeriye ortasını Janderson tamamladı ve skor 1-1 oldu.
27' Fenerbahçe tehlikesi! Anthony Musaba, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı. İyi pozisyon alan Nene'nin volesini kaleci Lis son anda kurtardı.
31' Göztepe öne geçmeye çok yaklaştı! Fenerbahçe'nin ön alanda kaptırdığı top sonrası hızlı hücuma kalkan Göztepe'de Olaitan'ın pasıyla ceza sahasına giren Janderson'un vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu Arda Okan tamamlamak istedi ancak kaleci Ederson başarılı.
38' Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.
45+5' DİREK! Göztepe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına doldurulan topa kafasıyla vuran Arda Okan'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Fenerbahçe'de Yiğit Efe'nin yerine Mert Müldür oyunda.
59' Fenerbahçe tehlikesi! Sol kanattan çalımlarla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Musaba'nın içeriye çevirdiği topu Göztepe savunması kale önünde uzaklaştırdı.
64' Göztepe'de Efkan, Fred'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
72' Fenerbahçe'de Milan Skriniar, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
75' Göztepe'de Rhaldney, Fred'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören isim.
80' Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Juan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.
İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu.
Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Domenico Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matte Guendouzi görev alırken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'de gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.
Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.
Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı
EN-NESYRI KULÜBEDE
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe müsabakasında kadroya dahil edildi.
Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçına kulübede başladı.
En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık tarihindeki Brann müsabakasında görev almıştı.
Faslı oyuncu, 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1 de Avrupa maçında forma giymezken, 46 gün sonra kadroya dahil edildi.
Fenerbahçeli En-Nesyri, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson.