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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’ye konuk olacak , bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11’de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer oyuncular salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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