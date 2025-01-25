Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı 2 grup halinde pas çalışmaları yaparak sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.