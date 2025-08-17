Fenerbahçe Göztepe maçındaki sakatlığı duyurdu: Golcü ismin son durumu açıklandı
Fenerbahçe, Göztepe maçında sonradan oyuna dahil olan Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan ve kazanılan penaltının başrolü olan Cenk Tosun'un sakatlandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
PENALTI KAZANDIRMIŞTI
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalmıştı.
Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını göstermişti.
Topun başına geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Lis kurtarmıştı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sakatlık
- Cenk Tosun
- Fenerbahçe