Fenerbahçe Göztepe maçındaki sakatlığı duyurdu: Golcü ismin son durumu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.



Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan ve kazanılan penaltının başrolü olan Cenk Tosun'un sakatlandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

