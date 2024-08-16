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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’ye konuk olacak , hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek.

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