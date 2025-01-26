Fenerbahçe - Göztepe maçının yabancı VAR'ı açıklandı
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad oldu.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Göztepe'yi konuk edecek.
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mücadelede VAR'da ise Macar hakem Istvan Vad görev alacak. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alacak.
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