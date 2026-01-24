Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. Muhtemel 11
24.01.2026 18:10
Fenerbahçe, Avrupa sonrası Süper Lig'de sahaya çıkıyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Süper Lig'de sezonun tek yenilgisiz takımı Fenerbahçe, namağlup unvanını korumak için sahaya çıkacak.
Sarı- lacivertliler, ligin başarılı ekiplerinden Göztepe'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi sol bek krizi sürüyor.
Tedavileri süren Levent Mercan ve Archie Brown, İzmir ekibi karşısında da süre bulamayacak.
Afrika Uluslar Kupası sonrası kullandığı izin sona eren Youssef En-Nesyri ise son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
18 maçlık periyotta kalesinde sadece 10 gol görerek bu alanda ligin zirvesinde yer alan Göztepe'nin defans hattında 2 eksik var.
Sarı kart cezalıları Heliton ve Bokele, Fenerbahçe karşısında kadroda yer alamayacak.
İki takımın ligin ilk yarısında İzmir'de oynadıkları maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Ederson
Mert - Skriniar - Oosterwolde - Semedo
Guendouzi - İsmail
Nene - Asensio - Musaba
Talisca