Fenerbahçe gözünü kararttı, 40 milyon euro'ya yıldız ismi getiriyor! Resmi cevap da geldi
11.01.2026 13:17
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi sonrası bir büyük transfere daha hazırlanıyor.
Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.
Derbiden iki gün önce Guendouzi'yi İstanbul'a getiren ve resmi imzayı attıran sarı-lacivertliler, oyuncuyu maçta ilk 11'de başlatmıştı.
Fenerbahçe'nin apar topar getirdiği Fransız orta saha oyuncusu ilk 11'de başladığı Galatasaray derbisinde bir de gol atarak kalitesini gösterdi.
Matteo Guendouzi'nin Galatasaray karşısında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Sarı-lacivertliler; Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirmek istiyor.
ADEMOLA LOOKMAN MÜJDESİ
İtalyan basınındaki haberlerde Fenerbahçe'nin Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülürken, bonservis ile ödenecek maaş ayrıntılarına da yer verildi.
40 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Lookman için 40 milyon euro'luk bonservisi gözden çıkardığı belirtildi.
Ayrıca Atalanta'dan yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'den senede 9 milyon euro'luk bir maaş ödemesi alacağına vurgu yapıldı.
Victor Osimhen ve Ademola Lookman'ın Nijerya Milli Takımı'ndaki gol sevinci.
RESMİ AÇIKLAMA
Öte yandan Atalanta CEO'su Luca Percassi, DAZN'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüşme yapıldığını doğruladı.
Ademola Lookman için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerden dolayı Türkçe öğrenip öğrenmediği esprili bir şekilde sorulan Percassi, gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi.
Ademola Lookman.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.