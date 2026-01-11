Fenerbahçe gözünü kararttı, 40 milyon euro'ya yıldız ismi getiriyor! Resmi cevap da geldi

Sarı-lacivertliler; Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirmek istiyor.

ADEMOLA LOOKMAN MÜJDESİ

İtalyan basınındaki haberlerde Fenerbahçe'nin Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülürken, bonservis ile ödenecek maaş ayrıntılarına da yer verildi.

40 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin Lookman için 40 milyon euro'luk bonservisi gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca Atalanta'dan yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'den senede 9 milyon euro'luk bir maaş ödemesi alacağına vurgu yapıldı.