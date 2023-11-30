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Fenerbahçe grup liderliği için Danimarka'da: Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde son 16 biletini almak için bu akşam sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda 2 puan gerisindeki Nordsjaelland'a saat 23'te konuk olacak.

Fenerbahçe grup liderliği için Danimarka'da: Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i

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, Konferans Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için Danimarka'da.

H Grubu'ndaki ilk 4 maçında 9 puanla zirveye yerleşen sarı-lacivertliler,, en yakın takipçisi Nordsjaelland'a saat 23'te konuk olacak.

EKSİKLER

Tedavileri süren Mert Hakan, Djiku, Serdar Aziz, Becao, Zajc, Ferdi ile henüz hazır olmayan Fred kadroda yok.

Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almıyor.

Sarı-lacivertliler kazanır, Ludogorets de Trnava karşısında puan kaybederse,, Fenerbahçe gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

Danimarka'daki mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin sahaya İrfan Can; Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Ahmet; İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic ve Batshuayi 11'iyle çıkması bekleniyor.

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