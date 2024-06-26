Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
Akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Defans ve hücum oyunlarıyla süren günün ikinci antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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