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Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

, günü çift antrenmanla tamamladı. 

Akşam saatlerinde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Defans ve hücum oyunlarıyla süren günün ikinci antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı - 1

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