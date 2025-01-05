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Fenerbahçe - Hatayspor (Canlı anlatım)

Zirveyle arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Hatayspor (Canlı anlatım)

55. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat Rui Pedro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Hatayspor'un santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

45+5. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kafa golüyle yeniden öne geçti.

45+6. DAKİKA - 60 METREDEN ŞUT!

Hatayspor'da Vincent Aboubakar, İrfan Can Eğribayat'ın önde olduğunu görünce 60 metre mesafe uzaklıktan şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.

33. DAKİKA - GOL

Hatayspor, Boutobba'nın şutunda Levent Mercan'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla skora denge sağladı.

17. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

13. DAKİKA - SARI KART

Hatayspor'da Rui Pedro, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta en az bir şutu direkten dönen Fenerbahçe (toplam 8),  2014/15'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

5. DAKİKA - DİREKTEN DIŞARIYA

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şut direğe çarparak dışarıya çıktı.

CANLI ANLATIM

Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında , Hatayspor'u sahasında ağırlıyor.

4 EKSİK 

'de Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet Akaydin kadroda yer almıyor.

Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlıktan yeni çıktıkları için riske edilmeme kararı alındı.

Öte yandan Saint-Maximin ise ağrıları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri 

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

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