Fenerbahçe - Hatayspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat Rui Pedro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Hatayspor'da Vincent Aboubakar, İrfan Can Eğribayat'ın önde olduğunu görünce 60 metre mesafe uzaklıktan şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.

Hatayspor'da Rui Pedro, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta en az bir şutu direkten dönen Fenerbahçe (toplam 8), 2014/15'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında ağırlıyor.



4 EKSİK



Fenerbahçe'de Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet Akaydin kadroda yer almıyor.



Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlıktan yeni çıktıkları için riske edilmeme kararı alındı.

Öte yandan Saint-Maximin ise ağrıları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri



Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar