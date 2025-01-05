Fenerbahçe - Hatayspor (Canlı anlatım)
Zirveyle arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
55. DAKİKA - SARI KART
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat Rui Pedro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Hatayspor'un santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
45+5. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kafa golüyle yeniden öne geçti.
45+6. DAKİKA - 60 METREDEN ŞUT!
Hatayspor'da Vincent Aboubakar, İrfan Can Eğribayat'ın önde olduğunu görünce 60 metre mesafe uzaklıktan şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.
33. DAKİKA - GOL
Hatayspor, Boutobba'nın şutunda Levent Mercan'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla skora denge sağladı.
17. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
13. DAKİKA - SARI KART
Hatayspor'da Rui Pedro, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR
Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta en az bir şutu direkten dönen Fenerbahçe (toplam 8), 2014/15'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
5. DAKİKA - DİREKTEN DIŞARIYA
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şut direğe çarparak dışarıya çıktı.
CANLI ANLATIM
Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında ağırlıyor.
4 EKSİK
Fenerbahçe'de Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet Akaydin kadroda yer almıyor.
Livakovic ve Oğuz Aydın ise sakatlıktan yeni çıktıkları için riske edilmeme kararı alındı.
Öte yandan Saint-Maximin ise ağrıları nedeniyle kadroda bulunmuyor.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar
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