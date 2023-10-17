Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 9'da 9

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe serisini sürdürmek ve Hatayspor'u taraftarı önünde yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Hatayspor ile Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Pazar günü, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşma Bein Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.



Milli futbolcuların yer almadığı çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk idmanı yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.

