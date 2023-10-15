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Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda bulunan İrfan Can Kahveci, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk idmanı yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.

Öte yandan milli takımda bulunan İrfan Can Kahveci, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek çalışmalarda yer almadı.

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