Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.



Çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk idmanı yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.



Öte yandan milli takımda bulunan İrfan Can Kahveci, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek çalışmalarda yer almadı.

