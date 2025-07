Fenerbahçe, hazırlık maçında Lazio’yu tek golle geçti

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele saat 20.30’da başladı. Bu maçta hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.



Fenerbahçe mücadeleye ‘İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Jhon Duran’ ilk 11’iyle sahaya çıktı.



Konuk Lazio ise ‘Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano, Zaccagni’ 11’iyle başladı.



Maçın ilk 20 dakikasında ön alanda baskı yapan ve pozisyonlara giren taraf Fenerbahçe oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Fenerbahçe, 60’ıncı dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



JHON DURAN İLK KEZ 11’DE



Fenerbahçe’nin yeni transferi 21 yaşındaki Jhon Duran ilk kez 11’de forma giydi. Lazio maçına ilk 11’de başlayan Kolombiyalı golcü, 56 dakika sahada kaldı. Öte yandan Duran, Al Ittihad ve Benfica maçlarının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.



MILAN SKRINIAR MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Fenerbahçe’nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den bonservisini almak için anlaşma sağladığı Milan Skriniar, maçı tribünden izledi. Maçtan kısa bir süre önce İstanbul’a ulaşan Slovak stoper, direkt olarak stadyuma gelerek maçı takip etti.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçe taraftarı, Lazio ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek oldu.