Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i konuk edecek
Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak.
Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Zenit'i konuk edecek
Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
BİLET FİYATLARI
Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.
Mücadele TRT 1 ve tabii'den yayınlanacak.
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