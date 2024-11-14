Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Zenit'i konuk edecek

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

BİLET FİYATLARI



Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.



Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.

Mücadele TRT 1 ve tabii'den yayınlanacak.