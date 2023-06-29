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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? (Pari Premier Cup Turnuvası)

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına başlıyor. Yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak olan Fenerbahçeli oyuncular, Rusya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? (Pari Premier Cup Turnuvası)

Rusya'da 3 hazırlık maçı oynayacak olan 'nin hazırlık kampı programı belli oldu. Pari Premier Cup Turnuvası'nda Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 'e bu sezon daha sıkı hazırlanmayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

RUSYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.

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