Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? (Pari Premier Cup Turnuvası)

Rusya'da 3 hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'nin hazırlık kampı programı belli oldu. Pari Premier Cup Turnuvası'nda Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'e bu sezon daha sıkı hazırlanmayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?



RUSYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK



8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:



9 Temmuz

19.30 Zenit - Fenerbahçe



12 Temmuz

19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız



15 Temmuz

14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe



15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.