Fenerbahçe hemen aksiyon aldı, derbi için özel uçakla getirildi
10.01.2026 15:39
NTV - Haber Merkezi
Afrika Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli Nene, özel uçakla derbi için İstanbul'a getirildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Mali'nin Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından Dorgeles Nene özel uçakla derbi için İstanbul'a getirildi. Nene, bir aksilik olmazsa bugün maç kadrosunda yer alacak.
Fas'ta devam eden Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nene'nin formasını giydiği Mali, Senegal'e 1-0 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.
SARAN FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kupa heyecanını basketbolda yaşayan Sadettin Saran, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmanın mutluluğuna ulaşmıştı.
Saran, futboldaki ilk kupasını ise Galatasaray karşısında elde etmek istiyor. Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılı rakibini mağlup etmesi durumunda, Sadettin Saran 3,5 aylık başkanlık süresinde futboldaki ilk kupa mutluluğunu yaşayacak.
Nene, Avusturya'nın Salzburg Kulübü'nden transfer edilmişti.