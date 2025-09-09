Fenerbahçe hocasını belirledi, İsmail Kartal'dan açıklama geldi: "Basın toplantısında söyleyeceğim!"
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi. Sarı-lacivertliler, İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Tedesco öncesi teknik direktör adayları arasında yer alan İsmail Kartal, resmi açıklamanın gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Kartal, cevap hakkını saklı tuttuğunu belirtti ve basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
"SEÇİM SÜRECİNİ DÜŞÜNEREK..."
İşte Kartal'ın paylaşımında yer alan ifadeler:
"Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız, gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."
