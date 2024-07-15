Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa’nın Strasbourg takımını 4-0’la geçen sarı-lacivertlilerde sıradaki maç Hull City ile olacak. Jose Mourinho yönetiminde hazırlık maçlarında ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE-HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe ile Hull City arasındaki dostluk mücadelesi, 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak.



Karşılaşmanın başlangıç saati ve yayıncı kuruluşuna ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.



SON HAZIRLIK MAÇINDAN NOTLAR



Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg’u 4-0 mağlup etti.



Avusturya’nın Graz kentinde Merkur Arena’da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko ilk 11’iyle başladı.



Fransız ekibinin ilk 11’i ise Dreyer- Senaya, Doukoure, Sylla, Sobol, Ferro, Diarra, Mwanga, Sebas, Emegha ve Ouotro’dan oluştu. 5’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti.

Çağlar Söyüncü rakip sahada kazandığı topu bekletmeden Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 33’üncü dakikada Fenerbahçe, farkı 2’ye çıkardı.



Tadic’in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topa kimse dokunamayınca direkt kaleye yönelen top uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 2-0. 37’nci dakikada Fenerbahçe 3’üncü golü buldu. Sağ kanattan Osayi-Samuel’in içeriye çevirdiği topa hareketlenen Kent, arka direkte tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.



44’üncü dakikada Fenerbahçe, farkı 4’e yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Oosterwolde’nin penaltı noktası üzerine doğru çevirdiği topa hareketlenen Dzeko’nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.



İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyon üretmekte zorlanınca mücadele Fenerbahçe’nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

