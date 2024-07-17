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Fenerbahçe, Hull City ile karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Hull City ile karşı karşıya geliyor

, yeni sezon çalışmaları kapsamında Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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