Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler de bu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Hull City maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe-Hull City maçı, 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, TV8,5 ve Exxen üzerinden ekranlara gelecek.



İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.



Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.