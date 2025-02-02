Fenerbahçe için Ahmetcan Kaplan iddiası

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Anderson Talisca,Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i transfer eden sarı-lacivertliler için yeni bir iddia geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan ile görüşeceği öne sürüldü.

İki sezon önce Trabzonspor'dan Hollanda ekibine 9,5 milyon euro karşılığında transfer olan Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu.

Ajax ile 8 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 503 dakika sahada kaldı