Fenerbahçe için İstanbul'a gelmişti, transfer iptal oldu

Ara transferin en etkili kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transferde gaza basmış durumda.

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de santrfor takviyesi için gündeme Everton forması giyen Beto gelmişti.

TEMSİLCİSİ, İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Portekizli santrfor için İngiliz kulübüne resmi teklifini sunmuş ve oyuncunun temsilcisini İstanbul'a davet etmişti.