Fenerbahçe için taraftarları havalimanına akın ettirecek transfer iddiası: Real Madrid'den şartlı onay!

Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe 'de sıcak günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertlilerin gündemindeki yıldız isim dikkat çekti.

Dünya devinin transfere onay vermesi için Rodrygo'nun ayrılık isteğini direkt olarak kulübe bildirmesi gerektiği kaydedildi.



İkinci şart olarak ise Real Madrid Yönetimi'nin Rodrygo için yalnızca en az 100 milyon euro tutarındaki teklifleri dikkate alacağı ifade edildi. Kulübün, bu paranın altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı.



Haberin devamında Rodrygo'nun önceliği olan Premier Lig'in uzak bir ihtimal olduğu ve takımların 100 milyon euro'ya soğuk durduğu yazıldı. Ayrıca Bayern'in Luis Diaz'ı kadrosuna katmasının ardından dünya devleri arasından son seçeneğin PSG olduğu belirtildi.