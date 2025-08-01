Fenerbahçe için taraftarları havalimanına akın ettirecek transfer iddiası: Real Madrid'den şartlı onay!
Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe'de sıcak günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi.
Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe'de sıcak günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertlilerin gündemindeki yıldız isim dikkat çekti.
REAL'İN ŞARTLARI SIRALANDI
Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Rodrygo için harekete geçtiği iddia edilmişti. İspanyol basını, Brezilyalı futbolcu için Real Madrid'in şartlarını sıraladı.
"İNİSİYATİF RODRYGO'DA"
COPE'nin haberine göre Real Madrid, transfer konusunda inisiyatifi tamamen Rodrygo'ya bıraktı.
Dünya devinin transfere onay vermesi için Rodrygo'nun ayrılık isteğini direkt olarak kulübe bildirmesi gerektiği kaydedildi.
İkinci şart olarak ise Real Madrid Yönetimi'nin Rodrygo için yalnızca en az 100 milyon euro tutarındaki teklifleri dikkate alacağı ifade edildi. Kulübün, bu paranın altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı.
Haberin devamında Rodrygo'nun önceliği olan Premier Lig'in uzak bir ihtimal olduğu ve takımların 100 milyon euro'ya soğuk durduğu yazıldı. Ayrıca Bayern'in Luis Diaz'ı kadrosuna katmasının ardından dünya devleri arasından son seçeneğin PSG olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE İDDİASI
Öte yandan Fenerbahçe'nin ise ilk 11 garantisi vererek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyeceği öne sürüldü. Real Madrid'in Fenerbahçe'nin girişimine karşı nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu...
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