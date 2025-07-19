Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor?

Avrupa'da yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, çarpıcı haberler de peş peşe geliyor.



Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.



Teknik direktörle tartışan ve bu durum sonrası takımdan ayrılan Orkun Kökçü'den sonra hocası Bruno Lage ile arası bozulan Aktürkoğlu'nun ayrılık ateşini yaktığı iddia edilmişti.



Record, Aktürkoğlu'nun Benfica'dan beklentilerini alamadığını yazmış ve milli futbolcunun net olarak ayrılmak istediğini iddia etmişti. FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ



İtalya'dan Sport Mediaset ise Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig'den Fenerbahçe'nin devreye girdiğini öne sürdü.

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilen Aktürkoğlu'nun şartları için hem menajer hem de kulüpten bilgi aldı.



Fenerbahçeli kurmayların, aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde bulunduğu iddia edilen yıldız ismin transferini bitirmek istediği belirtildi.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN PAYLAŞIM



Kerem Aktürkoğlu, gelecek sezon Benfica'da giyeceği forma numarasını açıkladı.



7 numaralı formayı terleteceğini duyuran Aktürkoğlu, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.