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Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor?

Portekiz devi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor?

Avrupa'da yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, çarpıcı haberler de peş peşe geliyor.

'da forma giyen 'nun Portekiz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktörle tartışan ve bu durum sonrası takımdan ayrılan Orkun Kökçü'den sonra hocası Bruno Lage ile arası bozulan Aktürkoğlu'nun ayrılık ateşini yaktığı iddia edilmişti.

Record, Aktürkoğlu'nun Benfica'dan beklentilerini alamadığını yazmış ve milli futbolcunun net olarak ayrılmak istediğini iddia etmişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İtalya'dan Sport Mediaset ise Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig'den 'nin devreye girdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor? - 1

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilen Aktürkoğlu'nun şartları için hem menajer hem de kulüpten bilgi aldı.

Fenerbahçeli kurmayların, aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde bulunduğu iddia edilen yıldız ismin transferini bitirmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor? - 2

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

, gelecek sezon 'da giyeceği forma numarasını açıkladı.

7 numaralı formayı terleteceğini duyuran Aktürkoğlu, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe iddiaları ve paylaşım: Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oluyor? - 3

PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan 'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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