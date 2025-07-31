Fenerbahçe iki transferi birden açıkladı: Skriniar ve Nelson Semedo'nun sözleşmesi duyuruldu!

Yaz transfer döneminin hareketli ekibi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Jhon Duran, Arcihe Brown, Tarık Çetin'i resmen kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gün Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe, iki futbolcunun da hem transferini hem de sözleşme ayrıntılarını açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." NUMARASI BELLİ OLDU Nelson Semedo, Fenerbahçe'de 27 numaları formayı terletecek. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Wolves formasıyla 38 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

SKRINIAR'IN SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI



Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken oyuncuya da yıllık 8 milyon euro ödeneceğini açıkladı.



KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."