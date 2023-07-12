Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da kaybetti

Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Smena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Maçın ilk dakikasında Peter Olayinka'nın golüyle öne geçen Kızılyıldız, 39. dakikada Mirko Ivanic'le skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 79. dakikada Fenerbahçe, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Golde asisti Jayden Oosterwolde'den geldi.
Mücadelenin 82. dakikasında ise Kızılyıldız, Vladimir Lucic'le skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe turnuvanın ilk maçında da penaltılarda, Rus ekibi Zenit'e 4-3 kaybetmişti.
EDİN DZEKO İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Edin Dzeko, Kızılyıldız karşısında ilk 11'de başladı. Zenit maçında yedek kulübesinde olan Dzeko, o maçta süre almamıştı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ryan Kent de ilk 11'de yer alırken İngiliz oyuncu Zenit maçına da ilk 11'de başlamıştı.
İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin 85'inci dakikasında hakeme tepkisinden dolayı kırmızı kart gördü.
Kartal, maçın kalan dakikalarını tribünden takip etti.
SON MAÇ NFTÇİ BAKÜ İLE
Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit golsüz berabere kalmış, rakibine penaltılarda mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım turnuvadaki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
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