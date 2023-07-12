Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında da kaybetti

EDİN DZEKO İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Edin Dzeko, Kızılyıldız karşısında ilk 11'de başladı. Zenit maçında yedek kulübesinde olan Dzeko, o maçta süre almamıştı.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ryan Kent de ilk 11'de yer alırken İngiliz oyuncu Zenit maçına da ilk 11'de başlamıştı.

İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin 85'inci dakikasında hakeme tepkisinden dolayı kırmızı kart gördü. Kartal, maçın kalan dakikalarını tribünden takip etti. SON MAÇ NFTÇİ BAKÜ İLE Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit golsüz berabere kalmış, rakibine penaltılarda mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım turnuvadaki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.