Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını 2 golle kazandı

Sarı-lacivertli takım, 2025-26 sezonu öncesi kamp yaptığı Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşılaştı.

Albufeira Stadı'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengz Ünder, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri, ilk 11 ile başladı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Ze Vitor'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



Fenerbahçe, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginde mücadele eden Portimonense'yi 2-1'lik skorla geçmişti.



Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Uniao de Leiria karşısında görev almadı.

