Fenerbahçe ile adı anılan yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İtalya'nın Inter takımı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.



Tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta birbirine rakip olan iki ekibin mücadelesinde Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı.



PSG, ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterirken finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.



RAPHINHA VE GUIRASSY ZİRVEDE



UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında, organizasyona yarı finalde veda eden İspanya temsilcisi Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ile turnuvada çeyrek finalde elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, sezonu 13'er golle zirvede tamamladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-0 yenilen Borussia Dortmund, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleriyle 3-1 mağlup etmesine rağmen elenmişti.



Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkarken yarı finale yükselen Barcelona ise Inter'e elenerek finale adını yazdıramamıştı.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR

Guirassy'nin adı, Fenerbahçe ile de anılıyor. Sarı - lacivertlilerin, Edin Dzeko'nun ayrılığıyla birlikte yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.



Barcelona'da Raphinha da organizasyonu 13 golle tamamlarken Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski ise 11 gol kaydetti.



Organizasyona çeyrek finalde veda eden Almanya ekibi Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane de bu sezon 11 kez fileleri havalandırdı.



Finalde mücadele eden Inter'de Lautaro Martinez 9, PSG'de Ousmane Dembele ise 8 golle sezonu kapattı.



ÇALHANOĞLU 4 GOL ATTI



Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, organizasyonda bu sezon 12 maçta oynadı.



Hakan, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 4 golle tamamladı.



AKTÜRKOĞLU VE KÖKÇÜ'DEN 4'ER GOL



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenen Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, organizasyonda bu sezon 12'şer maçta süre aldı.



Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 4'er golle kapattı.



KENAN YILDIZ'DAN 1 GOL



Organizasyonda son 16 play-off turunda PSV'ye elenen Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta forma giydi.



Kenan, organizasyonda bir kez gol sevinci yaşadı.



ARDA GÜLER, SALİH ÖZCAN VE ATAKAN KARAZOR



Çeyrek finalde İngiltere'nin Arsenal takımına elenen İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta 142 dakika süre alarak gol atma başarısı gösteremedi.



Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki Salih Özcan ise bu sezon organizasyonda 3 maçta mücadele etti.



Stuttgart forması giyen Atakan Karazor da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta oynadı.