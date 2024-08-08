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Fenerbahçe ile anılıyordu: Berge için 23 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe ile transferde ismi geçen Sander Berge için İngiliz devi Manchester United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Kırmızı Şeytanlar'ın 23 milyon euroluk bonservis teklifi yapma hazırlığında olduğu öğrenilirken, Burnley'nin ise Norveçli oyuncu için 30 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile anılıyordu: Berge için 23 milyon euroluk teklif

Transferde adı 'yle de anılan Sander Berge için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öğrenildi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Manchester United'ın Burnley forması giyen Sander Berge için 23 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

30 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

İngiltere Champhionship ekibinin Norveçli orta saha için 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu da kaydedildi.

Burnley formasıyla 40 resmi maça çıkan Berge, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. 

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