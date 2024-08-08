Fenerbahçe ile anılıyordu: Berge için 23 milyon euroluk teklif

Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Sander Berge için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öğrenildi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Manchester United'ın Burnley forması giyen Sander Berge için 23 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.



30 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

İngiltere Champhionship ekibinin Norveçli orta saha için 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu da kaydedildi.

Burnley formasıyla 40 resmi maça çıkan Berge, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.