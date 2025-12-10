Fenerbahçe ile anılıyordu, geceye damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde Alexander Sörloth fırtınası
10.12.2025 11:20
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı geçtiğimiz gece oynanan maçlarla başladı.
İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Hollanda Ligi Eredivisie ekibi PSV'ye konuk oldu.
Philips Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atletico'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken Alexander Sörloth, gösterdiği performansla dikkat çekti.
Atletico Madrid forması giyen Norveçli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynadı.
Alexander Sörloth'un golü sonrası Atletico Madrid takımının yaşadığı gol sevinci.
Maçın 37. dakikasında Julian Alvarez'in attığı golde asisti yapan isim olan Sörloth, 56. dakikada ise ağları sarstı ve takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 23 resmi maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir katkı verdi.
FENERBAHÇE İLE ANILIYOR
Alexander Sörloth'un adı bir süredir Fenerbahçe ile yakın şekilde anılıyor.
Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde Sörloth'u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve Atletico Madrid'e şartları sorduğu iddia edilmişti.
Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.
Alexander Sörloth, 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasını terletmişti.