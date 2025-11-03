Fenerbahçe ile anılıyordu, milli yıldızdan transfer cevabı: "Ne olacağını asla bilemezsiniz!"

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.



Beşiktaş'ı yenerek zirveyle puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine aldığı iddia ediliyordu.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ, DEDİKODULAR ARTTI



Başarılı futbolcunun, İsmail Yüksek'in derbi sonrası yaptığı paylaşımı beğenmesi de dedikoduları iyiden iyiye artırdı.



Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ahli'de forma giyen deneyimli savunmacı, Portekiz basınından A Bola'ya özel bir röportaj verdi.



İşte Demiral'ın sözlerinden öne çıkanlar:



"JUVENTUS'A TRANSFERİM BÜYÜK SIÇRAMAYDI"



Soru: "İki yıl içinde Alcanenense'den Sporting'e ve ardından Juventus'a transfer oldun. Kısa sürede inanılmaz bir yükseliş değil mi?"



Merih Demiral: "Bir senede Juventus'a transfer olmak büyük bir sıçramaydı. Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Birdenbire kendimi orada buldum; her şey sadece bir sezonda çok hızlı gerçekleşti. Sporting B'den Juventus'un A Takımı'na takımına bir yılda yükseldim. Kariyerim için inanılmaz bir başlangıçtı. Juventus'un kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Büyük bir kulüp olmasına rağmen oradaki herkes inanılmaz derecede mütevazıydı. Kadro yıldızlarla doluydu. Bazen yedek kulübesine baktığımda Buffon, Mandzukic, Dybala, Khedira, Matuidi ve Pjanic gibi isimler görürdüm . Gerçekten kazanan bir takımdı, harika oyuncularla doluydu."