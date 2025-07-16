Fenerbahçe ile anılıyordu: Real Madrid veda töreni düzenleyecek!
Real Madrid, Fenerbahçe ile adı anılan Lucas Vazquez için veda töreni yapılacağını açıkladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 10 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'e veda ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, yarın başkanımız Florentino Perez'in de katılımıyla, oyuncumuz Lucas Vazquez için kurumsal bir anma ve veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Real Madrid, kulübümüzün en büyük efsanelerinden Lucas Vazquez'e şükran ve sevgilerini sunmak istiyor." denildi.
REAL MADRID KARİYERİ
Vazquez, 2007 yılında 16 yaşındayken Real Madrid'e katılırken altyapının her kademesinde oynadı.
İspanyol futbolcu, Espanyol'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Eylül 2015'te Real Madrid A takımıyla ilk maçına çıktı.
Sağ bek oyuncusu, Real Madrid'deki 10 sezonda 402 maçta forma giydi.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYORDU
33 yaşındaki futbolcunun adı yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.
Oyuncunun temsilcilerinin sarı-lacivertli kulübe öneride bulunduğu iddia edilmişti.
Fenerbahçeli yöneticiler ise Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtmiş ve transfer iddiası son bulmuştu.
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