Fenerbahçe ile anılıyordu, suskunluğunu bozdu! "Muhtemelen" diyerek açıkladı
27.12.2025 10:03
NTV - Haber Merkezi
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili sessizliğini bozdu.
İspanya La Liga'da topladığı 46 puanla liderliğini sürdüren Barcelona'da Robert Lewandowski'nin geleceği merak konusu...
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Polonyalı santrfor, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
“HENÜZ KARAR VERMEDİM”
Kontratında uzatma opsiyonu bulunan golcü oyuncu, "Karar vermek için halen zamana sahibim. Henüz nerede oynamak istediğime karar vermedim. Bu durum daha çok kulübüm ve benim isteklerime bağlı." şeklinde konuştu.
Robert Lewandowski, Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta ufak bir sakatlık yaşamıştı.
“MUHTEMELEN SON YILLARIM”
Kariyerinin son döneminde olduğunu söyleyen Lewandowski, "Muhtemelen kariyerimin son yıllarındayım. Bu yüzden halen büyük hedeflere sahibim." ifadelerini kullandı.
BARCELONA "DEVAM" KARARINA SOĞUK
Öte yandan İspanyol basınında Barcelona cephesinin 37 yaşındaki futbolcuyla devam etmeye sıcak bakmadığına dair haberler çıktı.
Kulübün, Lewandowski'nin yerine daha uygun maliyetli bir isme yöneleceği ve sözleşme uzatmak için masaya oturmayacağı iddia edildi.
Robert Lewandowski.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILDI
Robert Lewandowski'nin adı yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe ile sık sık anılıyor.
Sarı-lacivertlilerin oyuncunun durumuyla ilgili hem Barcelona hem de menajerlerle temasa geçtiği öne sürülmüştü.
Bu sezon Barcelona ile 18 resmi maçta boy gösteren Lewandowski, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.