Fenerbahçe ile anılıyordu, suskunluğunu bozdu! "Muhtemelen" diyerek açıkladı

İspanya La Liga'da topladığı 46 puanla liderliğini sürdüren Barcelona'da Robert Lewandowski'nin geleceği merak konusu...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Polonyalı santrfor, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“HENÜZ KARAR VERMEDİM”

Kontratında uzatma opsiyonu bulunan golcü oyuncu, "Karar vermek için halen zamana sahibim. Henüz nerede oynamak istediğime karar vermedim. Bu durum daha çok kulübüm ve benim isteklerime bağlı." şeklinde konuştu.