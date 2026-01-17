Fenerbahçe ile anılıyordu, Vedat Muriqi rakip takıma kabus gibi çöktü! 69 dakikada hat-trick
17.01.2026 20:29
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muuriqi, takımı Mallorca'nın Bilbao ile oynadığı maça damga vurdu.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 5, 42 ve 69. (P) dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti. Bilbao'nun sayıları ise 8. dakikada Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.
Athletic Bilbao'da Gorka Guruzeta; 70. dakikada ikinci sarıdan, saha kenarında olan Unai Gomez ise 71. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu skorun ardından üç maçlık kazanamama serisini sonlandıran Mallorca, puanını 21'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Bilbao ise 24 puanla 8. basamakta yer buldu.
Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Bilbao ise Sevilla deplasmanında galibiyet arayacak.
Vedat Muriqi'nin gol sevinci.
VEDAT MURIQI ŞOV YAPTI
Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan hızla hücuma çıkan Darder, ceza sahasına giren Vedat Muriqi'yi gördü. Kosovalı futbolcu, kontrolünün ardından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 42. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Vedat Muriqi, vuruşunda kaleciyi geçemedi. Dönen topu tamamlayan Muriqi, kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak skoru 2-1 yaptı.
Mallorca'nın 69. dakikada kazandığı penaltıda yeniden topun başına geçen Vedat Muriqi, bu kez meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere göndererek hat-trick yaptı ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Vedat Muriqi'nin attığı üçüncü gol sonrası yaşanan sevinç.
FENERBAHÇE İLE ANILIYOR
Fenerbahçe'nin, 2019/20 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten Muriqi için Mallorca'ya resmi teklif yapacağı iddia edilmişti.
31 yaşındaki golcünün, yeniden Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı ve teklif gelmesi halinde transferi destekleyeceği öne sürülmüştü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Mallorca formasıyla 19. resmi maçına çıkan Vedat Muriqi, 14 gollük bir performans sergiledi.