Fenerbahçe ile anılıyordu, Vedat Muriqi rakip takıma kabus gibi çöktü! 69 dakikada hat-trick

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 5, 42 ve 69. (P) dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti. Bilbao'nun sayıları ise 8. dakikada Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.

Athletic Bilbao'da Gorka Guruzeta; 70. dakikada ikinci sarıdan, saha kenarında olan Unai Gomez ise 71. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu skorun ardından üç maçlık kazanamama serisini sonlandıran Mallorca, puanını 21'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Bilbao ise 24 puanla 8. basamakta yer buldu.

Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Bilbao ise Sevilla deplasmanında galibiyet arayacak.