Fenerbahçe ile anlaşan Krunic'in geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için Milan'la anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rade Krunic 15.45'te İstanbul'da olacak.
Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.
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