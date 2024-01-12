Fenerbahçe ile anlaşan Krunic'in geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için Milan'la anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU



Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rade Krunic 15.45'te İstanbul'da olacak.



Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.