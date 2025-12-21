Fenerbahçe ile anlaşan yıldız isim için resmi açıklama geldi! "Bir maç daha tadını çıkarıyoruz"
21.12.2025 16:28
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçilen Joey Veerman için PSV'den resmi açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı 39 puanla tamamlayan Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin gündemine PSV forması giyen orta saha oyuncusu Joey Veerman gelmişti.
Hollandalı futbolcu, PSV'nin bugün Utrecht ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve bir de asist yaptı.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, karılaşma öncesi Joey Veerman'ın son durumuna ilişki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“BİR MAÇ DAHA TADINI ÇIKARALIM”
Bosz, Veerman için yöneltilen transfer sorusuna "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım" şeklinde yanıt verdi.
PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman, bu sezonki 8. asistini yaptı.
“BANA SÜRECİ ANLATTI”
Peter Bosz, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum."
BONSERVİSİ
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için PSV ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaştığı belirtildi.
PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın gol sevinci.
Haberin devamında oyuncu ile kişisel şartlarda da anlaşma sağlandığı ve yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için bulunduğu kaydedildi.