Fenerbahçe ile Başakşehir erteleme maçında karşı karşıya: İlk 11'ler

Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarma peşinde.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.



Lige 5'te 5 ile başlayan sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçı da kazandı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Sakatlıkları süren Cengiz Ünder, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



BAŞAKŞEHİR'DE 10 FUTBOLCU GÖREV YAPAMAYACAK



Maçın ertelendiği tarihte lisansları çıkmayan Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie forma giyemeyecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko



RAMS Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek