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Fenerbahçe ile Başakşehir erteleme maçında karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe ile Başakşehir erteleme maçında karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

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, ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarma peşinde.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Lige 5'te 5 ile başlayan sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçı da kazandı.

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Sakatlıkları süren Cengiz Ünder, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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Maçın ertelendiği tarihte lisansları çıkmayan Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi-Becao-Djiku-Ferdi, İsmail-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko.

Başakşehir:

Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek.

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